Вашингтон, 4 июля, 2023, 01:25 — ИА Регнум. В Сеть и СМИ попали личные фото сына президента США Джо Байдена Хантера. Предполагается, что снимки были сделаны ещё в 2018 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байден

При этом автор фотографий сам Хантер Байден. New York Post сообщает, что он сделал селфи в момент, когда курил наркотики за рулём движущегося автомобиля. Есть также фото, где на панели авто показана скорость 172 мили в час (почти 277 км/ч).

Фотографии были сделаны в июне и августе 2018 года и хранились на ноутбуке сына президента.

Как сообщало ИА Регнум, сын президента США в рамках сделки со следствием выразил готовность признать себя виновным по трём обвинениям.

Речь идёт о двух нарушениях налогового законодательства (умышленной неуплате налогов), а также об обвинении в незаконном хранении оружия (владении оружием в условиях приёма запрещённых препаратов).

Джо Байден заявил, что очень гордится своим сыном, который признался в налоговых нарушениях.