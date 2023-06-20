США, 20 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Сын президента США Джозефа Байдена Хантер в рамках сделки выразил готовность признать себя виновным по трём обвинениям, сообщило 20 июня CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Сын президента США Хантер Байден

Речь идёт о двух нарушениях налогового законодательства (умышленной неуплате налогов), а также об обвинении в незаконном хранении оружия (владении оружием в условиях приёма запрещённых препаратов).

Однако в письме Минюста США в суд штата Делавэр, где будет рассматриваться дело Байдена-младшего, упомянуты только налоговые нарушения и подтверждается, что подозреваемый согласился их признать.

«Ответчик согласился признать вину по двум эпизодам, касающимся налоговой информации», — сказано в документе, опубликованном в базе суда.

В мае 2023 года сообщалось, что прокуратура США готовится предъявить Байдену-младшему обвинения в нарушениях, связанных с неуплатой налогов и незаконным владением оружием. Расследование длилось четыре года и продвигалось Республиканской партией как доказательство, что семья президента США замешана в коррупционных схемах, отмечали авторы Washington Post.

По этим данным, юристы Байдена-младшего встречались с представителями прокуратуры и просили не выдвигать обвинения или сократить их. Журналисты, в свою очередь, отметили, что с учётом и без того невысокого рейтинга Байдена-старшего решение прокуратуры о предъявлении обвинений может ещё больше ухудшить его шансы на переизбрание.