Вашингтон, 21 июня, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что очень гордится своим сыном Хантером, который признался в налоговых нарушениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байден

«Я очень горжусь моим сыном», — сказал президент журналистам, которые задали вопрос о сделке Байдена-младшего со следствием.

Как сообщало ИА Регнум, Хантер в рамках сделки со следствием выразил готовность признать себя виновным по трём обвинениям.

Речь идёт о двух нарушениях налогового законодательства (умышленной неуплате налогов), а также об обвинении в незаконном хранении оружия (владении оружием в условиях приёма запрещённых препаратов).

При этом, в письме Минюста США в суд штата Делавэр, где будет рассматриваться дело, упомянуты только налоговые нарушения и подтверждается, что подозреваемый согласился их признать.