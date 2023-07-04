Вашингтон, 4 июля, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Секретная служба США (USSS), которая занимается охраной американского президента и высокопоставленных чиновников, обнаружила белый порошок, похожий на кокаин, на территории Белого дома, сообщила 4 июля газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Белый дом

Как сказано в материале, вещество было найдено в Белом доме 2 июля вечером, после чего была объявлена эвакуация. По итогам предварительного теста белый порошок показал положительный результат на кокаин.

По словам председателя Секретной службы Энтони Гульельми, сейчас власти выясняют, как вещество попало в Белый дом. Он отказался назвать конкретное место обнаружения порошка в здании и способ его упаковки.

Отмечается также, что президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня сотрудники таможни нашли в порту Санкт-Петербурга порядка 50 кг кокаина, который был спрятан в рефрижераторе с бананами. Наркотики были обнаружены в ходе сканирования груза инспекционно-досмотровым комплексом, сотрудники таможни вынули из-под обшивки рефрижератора 50 запакованных в плёнку брикетов. Как выяснили эксперты, вещество оказалось кокаином. По этому факту возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

В мае ФСБ перехватила около 500 кг кокаина, который везли в Польшу из Латинской Америки. Запрещённый груз нашли при досмотре грузовика с турецкими номерами.