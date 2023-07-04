Токио, 26 мая, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Япония запретила экспорт для 80 российских предприятий. Ограничения из-за спецоперации коснулись фонда «Сколково» и «Сколтеха» (Сколковский институт науки и технологий), НПО имени С. А. Лавочкина, сообщил МИД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Экспортные ограничения вступают в силу со 2 июня, уточнили в японском министерстве экономики, торговли и промышленности.

Также в списке компаний, против которых Япония ввела санкции, оказались МегаФон и КамАЗ. Всего санкционное давление оказывается Японией на 437 российских организаций.

Как сообщало ИА Регнум, Япония добавила в свой санкционный список командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева, журналистку Ольгу Скабееву, командира батальона «Спарта» Артёма Жогу, гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Яну Новикову. Рестрикции влекут за собой заморозку активов, обнаруженных на территории Японии.