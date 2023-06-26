Курс доллара превысил 86,5 рубля впервые с марта 2022 года
Курс доллара в понедельник превысил 86,5 рубля, евро подошёл к 95 рублям
Москва, 26 июня, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года превысил отметку 86,5 рубля. Об этом 26 июня свидетельствуют данные биржи.
Таким образом, курс доллара вырос на 1,56 рубля. На максимуме он преодолевал отметку в 87 рублей (самая высокая отметка составила 87,23 рубля).
Другие торгуемые на бирже иностранные валюты также укрепились по отношению к рублю. Так, евро поднялся до 94,44 рубля, на максимуме достигнув 95,28 рубля.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 24 июня ключевые российские банки подняли курс иностранной валюты после появившихся сообщений о попытке вооружённого мятежа в России. Так, в ВТБ продавали доллар за 92,45 рубля, в Газпромбанке — за 97,3 рубля, в Россельхозбанке — за 94,55 рубля. После обеда показатели снизились.