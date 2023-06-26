Москва, 26 июня, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года превысил отметку 86,5 рубля. Об этом 26 июня свидетельствуют данные биржи.

Иван Шилов ИА Регнум

Таким образом, курс доллара вырос на 1,56 рубля. На максимуме он преодолевал отметку в 87 рублей (самая высокая отметка составила 87,23 рубля).

Другие торгуемые на бирже иностранные валюты также укрепились по отношению к рублю. Так, евро поднялся до 94,44 рубля, на максимуме достигнув 95,28 рубля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 24 июня ключевые российские банки подняли курс иностранной валюты после появившихся сообщений о попытке вооружённого мятежа в России. Так, в ВТБ продавали доллар за 92,45 рубля, в Газпромбанке — за 97,3 рубля, в Россельхозбанке — за 94,55 рубля. После обеда показатели снизились.