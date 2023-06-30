Москва, 30 июня, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Курс евро на Московской бирже впервые поднялся до 97 рублей с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют 30 июня данные валютных торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Евро расчётами «завтра» вырос до 97,1 рубля, доллар — до 89,25 рубля, юаня — до 12,26 рубля.

Ранее в тот же день курс доллара превысил отметку в 89 рублей, что также произошло впервые с марта 2022 года. В процессе утренних торгов валюты активно росли.

Перед этим также впервые с марта 2022 года курс доллара повысился до отметки 86,5 рубля. На тот момент на максимуме валюта преодолела отметку в 87 рублей.

Профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Александр Абрамов в беседе с ИА Регнум заявил, что, если не случится эксцессов на внешних рынках, а Евросоюз и США избегут рецессии, то валютные рынки успокоятся. Это означает, что в начале июля 2023 года доллар в России будет стоить в районе 82–83 рублей, а евро — в районе 90 рублей.