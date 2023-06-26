Москва, 26 июня, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Если не случится эксцессов на внешних рынках, а Евросоюз и США избегут рецессии, то валютные рынки успокоятся и в начале июля 2023 года доллар в России будет стоить в районе 82–83 рублей, а евро — в районе 90 рублей. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июня заявил Александр Абрамов, профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ, объясняя, почему на Мосбирже курс доллара превысил 87 рублей, евро — 95 рублей, а юаня — 12 рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM

Абрамов полагает, что основной причиной резкого падения рубля была нервная реакция участников рынка на события 24 июня 2023 года. Как следствие, вырос спрос населения на валюту, которую покупали на всякий случай, рассчитывая обезопасить сбережения от возможных колебаний российского рубля. В этой ситуации, как полагает профессор, Банк России и Минфин РФ могли бы попросить экспортёров продавать больше валюты, чтобы нормализовать курс.

По его словам, скоро всё должно успокоиться, хотя пока нервная обстановка, вызванная фактором неопределённости, сохраняется. Кроме того, не очень хорошие новости приходят с глобальных рынков: появляются первые признаки рецессии в ЕС, и есть аналогичные опасения по поводу ситуации в США. Как следствие, не исключено падение цен на энергоносители, и, соответственно, в Россию будет поступать меньше валютной выручки. Однако, если не случится явных внешних эксцессов, то валютные рынки, согласно прогнозу Абрамова, успокоятся.

«В таком случае в начале июля доллар будет колебаться в районе 82–83 рублей, а евро — в районе 90», — предположил профессор.

В свою очередь, Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности РЭУ им. Г. В. Плеханова, подчеркнул, что новости Мосбиржи следует трактовать не как рост доллара, евро и юаня, а как ослабление рубля. Последнее было связано с тревожными настроениями населения в ходе попытки военного мятежа, которая вызвала ажиотажный спрос на валюту. Но сказались и такие фундаментальные факторы, как снижение экспорта, повышение ставок по депозитам в китайских юанях и дефицит бюджета России.

Перепелица считает, что позиции рубля не выглядят очень надёжными, однако говорить о его резком обвале или существенном удешевлении не стоит. По его словам, рубль достаточно устойчив, несмотря на введённые санкции и отсутствие жёсткого валютного регулирования. Таким образом, можно говорить только о вероятности незначительного снижения курса рубля в диапазоне 5–7% в ближайшие месяцы.

«В начале июля 2023 года мы, скорее всего, увидим курс рубля в районе 85 рублей за доллар», — считает Перепелица.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что 24 июня крупнейшие банки РФ серьёзно повысили курс покупки иностранной валюты. Максимально эти показатели выросли до 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро. Однако во второй половине дня курсы пошли вниз. К примеру, «Росбанк» понизил обменный курс доллара до 91 рубля, евро — до 96 рублей. В «Газпромбанке» за доллар стали просить 88,25 рубля и за евро — 94,1 рубля. В «Россельхозбанке» — 88,5 за доллар и 96,8 рубля за евро.

В начале мая 2023 года Центробанк РФ объяснял укрепление рубля тем, что нижняя точка поступления экспортной выручки была пройдена и началось обратное движение курса.