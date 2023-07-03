Париж, 3 июля, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Совет не приближаться к полиции в связи с массовыми протестами во Франции прокомментировала 2 июля американская журналистка Томи Ларен в своём Twitter.

kriss_toff Полиция Франции во время протестов в Париже

Как рассказала Ларен, сестра её супруга сейчас находится в Париже вместе со своей семьёй. Администратор отеля дал им совет держаться подальше от сотрудников полиции, так как стражи правопорядка стали мишенью для протестующих, а также для хулиганов и вандалов во время беспорядков.

«Разве это не безумный принцип? Какой-то перевернутый мир», — прокомментировала журналистка совет администратора отеля.

Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после инцидента с гибелью от рук полиции 17-летнего подростка при проверке документов на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам полицейских, юноша вёл машину без водительских прав и отказался следовать требованиям стражей порядка. Нарушитель попытался скрыться, наехав на одного из полицейских, но второй сотрудник полиции открыл огонь и застрелил подростка.

Протесты против произвола полиции охватили всю страну и перешли в беспорядки и стычки с силовиками. Молодёжь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины, в том числе оружейные.

В ночь на 1 июля по всей стране задержали более 1300 участников беспорядков. В следующую ночь число задержанных превысило 700. 2 июля экс-кандидат в президенты Франции страны Эрик Земмур предупредил, что беспорядки в стране могут спровоцировать гражданскую войну.

Ущерб из-за погромов коммерческих предприятий во французском городе Марселе составил более €100 млн, в городе получили повреждения почти 400 магазинов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания оперативного штаба по преодолению беспорядков поручил главе МВД Жеральду Дарманену и главе министерства юстиции Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков, начавшихся в стране 27 июня.