Париж, 2 июля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Беспорядки во Франции могут привести к гражданской войне, заявил 2 июля экс-кандидат в президенты страны Эрик Земмур в эфире Europe-1.

«Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас», — заявил Земмур.

Он высказал мнение, что Париж ведёт неверную политику в сфере миграции и что результатом стали массовые протесты из-за гибели выходца из Алжира.

Политик назвал давление на полицию на фоне протестов чрезмерным: силовикам приказали не вступать в бой с протестующими. По мнению Земмура, это плохо кончится: ситуация окончательно выйдет из-под контроля.

Назвав убийство 17-летнего юноши непростительным, хотя решения суда ещё нет, он напомнил о прошлом молодого человека, который не раз был судим. В картотеке уголовных дел погибший Наэль Мерзук упоминается 15 раз, причём пять раз — за отказ подчиниться.

Как сообщало ИА Регнум, бабушка погибшего от рук полицейского 2 июля призвала участников беспорядков остановить погромы. Она сказала, что доверяет французской судебной системе.

Во Франции в ходе протестов задерживают ежедневно по нескольку сотен человек, многие из которых ещё не достигли совершеннолетия. Участники протестов заявляют, что пытаются добиться справедливости.

Полицейские профсоюзы считают, что их коллегу, застрелившего подростка за отказ подчиниться и попытку сбить полицейского машиной, обвиняют несправедливо. Во Франции расследуют два уголовных дела: одно о покушении на полицейского, другое — об умышленном убийстве подростка.