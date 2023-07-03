Марсель, Франция, 3 июля, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Ущерб из-за погромов коммерческих предприятий во французском городе Марселе составил более €100 млн, сообщил председатель торгово-промышленной палаты «Экс-Марсель-Прованс» Жан-Люк Шовен в эфире радио France Info.

Разбитое стекло

Его организация объединяет свыше 100 тыс. торговых точек в департаменте Буш-дю-Рон. Шовен уточнил, что объявленная сумма включает как прямой ущерб, так и операционные убытки.

Глава организации отметил, что в городе получили повреждения почти 400 магазинов. По его словам, атаке подверглись как бутики в центре Марселя, так и отделы в торговых центрах, независимо от их ассортимента.

Шовен подчеркнул, что с наибольшими проблемами столкнулись те предприятия, чьи складские помещения были полностью разграблены. Он добавил, что на ликвидацию нанесенного урона уйдут месяцы.

Как сообщало ИА Регнум, массовые беспорядки вспыхнули по всей Франции после инцидента в пригороде Парижа. В Нантере сотрудники полиции остановили на автомобиле 17-летнего подростка арабского происхождения.

Юноша вёл машину без водительских прав и отказался следовать требованиям стражей порядка. Нарушитель попытался скрыться, наехав на одного из полицейских. Другой сотрудник полиции открыл огонь и застрелил юношу.

В ночь на 1 июля по всей стране задержали более 1300 участников беспорядков. В следующую ночь число задержанных превысило 700. 2 июля экс-кандидат в президенты Франции страны Эрик Земмур предупредил, что беспорядки в стране могут спровоцировать гражданскую войну.

Глава республики Эммануэль Макрон поручил правительству разобраться в причинах беспорядков в стране.