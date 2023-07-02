Париж, 2 июля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В ночь на 2 июля во Франции задержали 719 человек, сообщило радио France Info.

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

Таково количество задержаний по состоянию на восемь утра. Аналогичную информацию опубликовало в Twitter МВД Франции. Также полиция сообщила, что 45 полицейских и жандармов пострадали в ходе беспорядков.

Как сообщало ИА Регнум, ночью французская полиция распространила информацию о задержании 486 участников беспорядков по всей стране.

Протесты во Франции начались 28 июня после появления в интернете видеозаписи, сделанной очевидцами, на которой полицейский застрелил человека.

Убитый — 17-летний араб Наэль Мерзук, не имевший водительских прав и нарушивший правила дорожного движения. Полиция утверждает, что её сотрудник применил оружие, когда подросток попытался наехать на него на автомобиле.

Стране идёт расследование дел о покушении на полицейского и умышленном убийстве несовершеннолетнего. Молодёжь же устраивает беспорядки: поджигает автомобили, здания, грабит магазины, нападает на силовиков с оружием.

Мэр парижского пригорода Л’Ай-ле-Роза Венсан Жанбрюн 2 июля сообщил, что ночью участники погромов напали на его дом, пытаясь разрушить и сжечь жилище. Пострадали жена и ребёнок главы города, сам чиновник в это время находился на работе.