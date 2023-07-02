Париж, 3 июля, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Поручение разобраться в причинах беспорядков во Франции дал членам кабинета министров французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом 2 июля сообщил телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Вечером 2 июля в Елисейском дворце состоялось заседание оперативного штаба по преодолению беспорядков. В ходе совещания президент Франции потребовал от всех присутствующих начать «тщательную долгосрочную работу с целью понять, что произошло во Франции», а также разобраться в причинах, спровоцировавших «различные события».

Макрон поручил главе МВД Жеральду Дарманену и главе министерства юстиции Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков, начавшихся в стране 27 июня. При этом глава государства подчеркнул, что правительство будет на стороне полиции и жандармерии.

Кроме того, Макрон планирует 4 июля встретиться с мэрами коммун, пострадавших в результате беспорядков. Уточняется, что во встрече с президентом Франции в Париже планируют принять участие свыше 220 глав городов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что неизвестные во время беспорядков, которые сотрясают Францию, украли из автосалона в Марселе несколько десятков автомобилей в ночь на 2 июля.

Всего, по данным министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэра, от участников беспорядков в стране пострадали более 700 компаний.

Экс-кандидат в президенты страны Эрик Земмур назвал беспорядки, идущие во Франции, возможным началом гражданской войны.