Париж, 30 июня, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит Евросовета в Брюсселе 30 июня из-за беспорядков во Франции. Его пресс-конференция отменена.

Alexis Sciard/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Макрон покинул Европейский совет. Его ожидают в Париже, где он возглавит заседание межведомственной кризисной группы», — сообщила радиостанция LCI.

Ранее ИА Регнум сообщало о стихийных беспорядках, возникших в пригородах Парижа после гибели от рук полиции 17-летнего подростка. В ночь на 28 июня в пригороде Нантер во время проверки документов подросток отказался подчиниться полиции и попытался скрыться с места на авто. Полицейский выстрелил в него, подросток умер на месте. Инцидент спровоцировал протесты против произвола полиции, перешедшие в беспорядки.

Сотрудник полиции задержан по подозрению в умышленном убийстве подростка и находится под арестом. Прокуратура Нантера начала расследование по факту отказа погибшего подчиниться полиции, дело об убийстве расследует Генеральная инспекция национальной полиции Франции.