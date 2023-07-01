Париж, 1 июля, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех членов правительства страны вернуться в Париж и находиться в столице на фоне продолжающих в стране беспорядков и акций протеста, сообщили в эфире радиостанции Franc Info.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Отмечается, что в субботу вечером, 1 июля, состоится правительственное мероприятие. Элизабет Борн отметила, что «сегодняшний вечер будет действительно сложным».

Массовые беспорядки во Франции начались 28 июня после того, как в ночь на среду сотрудники полиции застрелили 17-летнего подростка, который отказался подчиниться полицейским и попытался покинуть место проверки на транспортном средстве.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель The New York Times Роджер Коэн призвал президента Франции Эммануэля Макрона как можно скорее урегулировать ситуацию и взять под контроль происходящие в стране акции протеста, чтобы избежать опасных последствий.

За прошедшие сутки, по словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, в Париже, пригородах столицы и нескольких других городах страны произошло более 270 задержаний. Около 80 участников массовых беспорядков были задержаны в Марселе, где беспорядки сопровождались грабежами, поджогами и актами вандализма.