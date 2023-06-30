Москва, 1 июля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Желание Польши разместить на своей территории ядерное оружие несёт в себе очевидную угрозу. Об этом 1 июля заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, помментируя желание Варшавы принять участие в программе НАТО Nuclear Sharing о совместном использовании ядерного оружия.

Сергей Карпухин/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«С учётом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», ― указал Медведев в сообщении в Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза добавил, что окончательное решение будут принимать «маразматики за океаном».

При этом он отметил и положительные стороны такого исхода событий. По словам политика, исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и прочая нечисть. К сожалению, кроме них исчезнут и другие люди, сказал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 30 июня, на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава обратилась с просьбой к Североатлантическому альянсу разместить на территории республики ядерное оружие США. Такое желание он объяснил тем, что Россия разместила тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии.

Именно по этой причине Варшава хочет принять участие в программе Североатлантического альянса Nuclear Sharing. Он также добавил, что это должно быть решением американской стороны и партнёров по НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что страны Евросоюза и США накачивают Польшу оружием, чтобы создать новый очаг напряжённости в Европе. Лукашенко пригрозил, что Белоруссия ответит адекватно в случае угрозы безопасности.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ИА Регнум отметил, что Польша и ранее заявляла о желании получить ядерное оружие, когда его ещё не было в Белоруссии. По мнению эксперта, это вызвано желанием Варшавы оттеснить на второй план Германию и Францию, став основным партнёром США в Европе.

В Белом доме отказались комментировать предложение Польши разместить на её территории американское ядерное оружие. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отметил, что в США не видят никаких признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие. Это касается тактического и стратегического ЯО.

О размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились в марте 2023 года. После этого Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин подчеркнул, что Россия не передаёт оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. Глава государства также указал, что США на протяжении десятков лет размещают своё ядерное оружие в других странах.