Москва, 30 июня, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Польша заявляла о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США ещё несколько лет назад — задолго до того, как в Белоруссии появилось российское тактическое ядерное оружие, напомнил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА Регнум, анализируя высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сообщившего о готовности Варшавы поучаствовать в программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия якобы в связи с тем, что РФ разместила эти ТЯО в Белоруссии.

Как подчеркнул Коротченко, никакой прямой корреляции между этими двумя событиями нет. По его словам, Варшава изначально претендовала на роль главного проводника американских интересов в Европе, стремясь оттеснить на второй план такие государства, как Германия и Франция. Поэтому очередное заявление Моравецкого только подтверждает это стремление — стремление его страны стать главным партнёром США, «смотрящим в Европе».

Будет ли в Польше размещено ядерное оружие США? Как полагает Коротченко, с большой долей вероятности можно сказать, что такой вариант развития событий не исключён. Но очень многое будет зависеть от тех решений, которые будут приняты на вильнюсском саммите НАТО.

«Однозначно России ничего хорошего этот саммит не сулит. Надо быть готовыми к дальнейшему обострению военно-политической ситуации в Европе», — подчеркнул он.

По его словам, решение Польши впрямую выводит ситуацию на возможность ограниченной ядерной войны в Европе, в то время как размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии — это не более чем средство парирования будущих и текущих угроз.

«Учитывая, что Польша намерена создать полумиллионную армию и переоснаститься, можно сделать вывод, что она превращается в ударный кулак. И ядерная составляющая добавит этому кулаку особую опасность», — подытожил Коротченко.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, выступая в Брюсселе по итогам саммита ЕС, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился ко всему блоку НАТО, объявив о готовности Варшавы принять участие в программе Nuclear Sharing.

О размещении ядерного оружия в Белоруссии президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко оговорились в марте 2023 года. Российский лидер тогда почеркнул, что Москве не передаёт оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. Кроме того, он напомнил, что США разместили своё ЯО во многих странах Европы, а НАТО продолжает продвигаться к границам России, в связи с чем российской стороне необходимо предпринимать шаги по своей защите.