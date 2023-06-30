Вашингтон, 30 июня, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Вашингтон пока не будет комментировать предложение Польши разместить на её территории американское ядерное оружие (ЯО). Об этом 30 июня заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода. Мы ничего не говорим о развёртывании ядерных систем, и я не буду начинать это делать с сегодня», — сказал он.

Кирби также отметил, что в США не видят никаких признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие. Это касается тактического и стратегического ЯО.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня, 30 июня, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика планирует присоединиться к программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия. Он объяснил это стремление тем, что на территории Белоруссии разметили российское ЯО.

Белорусский президент Александр Лукашенко 27 июня объявил, что республика получила большую часть ядерного оружия, которое Россия планирует разметить на территории Белоруссии. Он также удивился тому, что Запад не смог это выследить.

Президент России Владимир Путин объявил о решении разместить в Белоруссии по запросу Минска тактического ЯО. Он подчеркнул, что США поступают схожим образом уже десятки лет.