Брюссель, 30 июня, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Польша обратилась с просьбой к Североатлантическому альянсу разместить на территории республики ядерное оружие США. Об этом 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Такое желание он объяснил тем, что Россия разместила тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии.

«[По этой причине], мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», ― подчеркнул Моравецкий.

Он также добавил, что это должно быть решением американской стороны и партнёров по Североатлантическому альянсу.

«Мы не хотим сидеть сложа руки. Мы декларируем наше желание быстрых действий в этой области», ― сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились в марте 2023 года. После этого Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин подчеркнул, что Россия не передаёт оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. Глава государства также указал, что США на протяжении десятков лет размещают своё ядерное оружие в других странах.

Позднее Лукашенко заявил о готовности незамедлительно применить ядерное оружие при агрессии в отношении республики. По мнению белорусского лидера, никто не захочет конфликтовать со страной, обладающей ядерным оружием.

На днях, 27 июня, президент Белоруссии заявил, что большая часть ядерного оружия на сегодняшний день уже прибыла в республику, охранять его будут российские и белорусские военные.

Военный обозреватель, эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в беседе с ИА Регнум, что все плюсы, которые премьер-министр Польши надеется получить, разместив на территории его страны атомное оружие, будут нивелированы теми рисками, с которыми сопряжено это решение.