Минск, 30 июня, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Страны Евросоюза и США накачивают Польшу оружием, чтобы создать новый очаг напряжённости в Европе. Об этом 30 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвящённом Дню независимости республики, которое отмечают 3 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Создается ещё один опорный пункт для агрессии самой агрессивной страны в мире и, к сожалению, самой мощной — Соединённых Штатов Америки», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что на Западе поколениями передают «вирус ненависти» к славянам. Белорусский лидер заявил, что это является вызовом для славянских народов. Лукашенко пригрозил, что Белоруссия ответит адекватно в случае угрозе безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сегодня, 30 июня, объявил, что Варшава выступает за размещение ядерного оружия (ЯО) на польской территории и готова вступить в соответствующую программу НАТО. Поводом для этого стало размещение российского ЯО в Белоруссии. В Белом доме отказались комментировать это заявление, как всё, что касается вопросов размещения ядерных вооружений.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ИА Регнум отметил, что Польша и ранее заявляла о желании получить ядерное оружие, когда его ещё не было в Белоруссии. По мнению эксперта, это вызвано желанием Варшавы оттеснить на второй план Германию и Францию, став основным партнёром США в Европе.

О размещении ядерного оружия в Белоруссии Путин и Лукашенко договорились в марте 2023 года. После этого Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин подчеркнул, что Россия не передаёт оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике.