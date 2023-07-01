Москва, 1 июля, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Страны Глобального Юга не поддержали попытку навязать им так называемую «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского, заявил 1 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью португальской телерадиокомпании RTP.

Сергей Бобылев/РАИ Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Этому была посвящена встреча в Копенгагене, куда пригласили ряд уважаемых стран Глобального Юга, которые, как нам сказали, отказались подписывать совместные заявления», — сказал Лавров.

Они не приняли «формулу Зеленского», предполагающую капитуляцию России. Глава МИД пояснил, что на привлечение стран Глобального Юга (Южная Америка, Африка, Юго-Восточная Азия) Запад сейчас направил все имеющиеся усилия и не скрывает этого.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня немецкий телеканал ARD распространил информацию о состоявшихся 24 июня в Дании секретных переговорах, инициированных Киевом. Обсуждался план провести в июле без участия России официальные переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

На эту встречу в Копенгагене пригласили Бразилию, ЮАР, Китай и Индию. Как стало известно позже, со стороны Запада присутствовали высокопоставленные представители США и ЕС. Предварительно решили провести в июле переговоры по Украине.

Комментируя эту информацию, Лавров рассказал, что Москва располагает некоторой информацией о переговорах в Копенгагене. На них манипулятивным способом гостей с Глобального Юга пытались убедить, что нужно принять «формулу Зеленского», пускай и не целиком, а по отдельным пунктам.

Однако если бы страны Юга согласились на такой вариант, Запад объявил бы, что они — на его стороне, пояснил Лавров.