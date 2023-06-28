Москва, 28 июня, 2023, 17:38 — ИА Регнум. На «тайных» переговорах по Украине в Копенгагене Запад использовал нечистоплотные подходы, заявил 28 июня министр иностранных дел Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Запад утверждает, что по урегулированию ситуации на Украине есть только один вариант — так называемая «формула мира» президента Владимира Зеленского. В этой логике хотят заставить действовать и страны Глобального Юга, «заманить их», отметил Лавров.

Он напомнил о «тайной» встрече по Украине в Копенгагене 24 июня при участии Китая, Бразилии, Индии и ЮАР, а также стран Запада, в том числе США. Её организаторы заявили, что «формула мира» — единственная основа переговоров.

«Их (страны Глобального Юга. — Прим. ред.) пытались обрабатывать в поддержку формулы Зеленского. Я слышал, что такие нечистоплотные приёмы там имели место быть», — сказал Лавров.

Он пояснил, что на этой встрече в ответ на возражение по поводу реалистичности «формулы мира» Зеленского участникам сказали: «А вы его не поддерживайте — весь план».

Странам Юга предложили поддержать пункты, касающиеся продовольственной, энергетической, ядерной безопасности. Странам Африки, Азии, Южной Америки предложили «разобрать по одному пунктику» этого плана, отметил министр.

В итоге получилось бы, что страны Юга одобрили весь план Зеленского, хотя им предлагалось поддержать только его часть. Лавров назвал этот подход иезуитским.

При этом к России никаких стоящих предложений по урегулированию ситуации на Украине со стороны Запада не поступало.

«Не было серьёзных предложений вообще ни от кого. Я имею в виду Запад», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня о секретных переговорах в Дании при участии стран Глобального Юга заявил телеканал ARD со ссылкой на свои источники. Участники этой встречи решили в июле провести официальные переговоры по Украине, при этом участие России не обсуждалось.

По этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля информации об этих «тайных» переговорах нет.