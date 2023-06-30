Москва, 30 июня, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Дополнительные баллы при поступлении в вуз участникам СВО и за службу по призыву помогут компенсировать время службы и будут способствовать социализации молодых людей. Так идею Минобразования о присуждении в качестве индивидуальных достижений 10 баллов участникам СВО прокомментировала Ксения Горячева, депутат Госдумы от партии «Новые люди», первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию.

Иван Шилов ИА REGNUM Участники СВО

Ранее Министерство науки и высшего образования России порекомендовало вузам давать абитуриентам до 10 баллов за участие в СВО. В письме замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева руководителям вузов, опубликованном на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, уточняется, что дополнительные баллы должны начислять за прохождение военной службы по контракту, по призыву и по мобилизации, а также за пребывание в добровольческих формированиях и выполнение задач в ходе спецоперации. Кроме того, документе сообщается, что студентам со статусом ветерана боевых действий также положена госстипендия до конца учёбы.

Депутат Горячева в беседе с ИА Регнум поддержала инициативу, отметив её пользу для молодых людей, которые возвращаются из зоны СВО и хотят поступить в вуз.

«Дополнительные баллы должны помочь в социализации молодых людей. После тяжёлых нагрузок, эмоциональных и психологических в первую очередь, этап возвращения к обычной жизни может быть болезненным и трудным. Учеба, выбор своего дела и быстрое нахождение себя в новой роли — хорошее подспорье для возвращения к мирной жизни», — пояснила Горячева.

Кроме того, депутат обратила внимание и на открывающиеся возможности для молодых людей, которые служили в армии по призыву — для них также будут предусмотрены дополнительные баллы при поступлении.

«Это компенсирует им год в армии. Дополнительные баллы несколько минимизируют отставание от сверстников, которые уже поступили. К тому же у молодого человека появляется возможность выбирать из более широкого числа вузов, так как его баллов будет хватать и на более престижные заведения», — отметила депутат.

К тому же Горячева усомнилась, что дополнительные баллы могут выступать своеобразной рекомендацией к службе. По мнению депутата, таким положением правительство просто помогает обеспечивать достойные условия тем, кто выбрал отдать долг защите Родины.

В Министерстве образования и науки ранее рекомендовали вузам снизить стоимость обучения для студентов — участников специальной военной операции и их детей, а также предоставлять им материальную помощь и иные меры поддержки. Также в ведомстве рекомендовали при необходимости предоставлять таким студентам рассрочку по договору об оказании платных образовательных услуг, а места в общежитии выделять им в приоритетном порядке.

20 июня Госдума, поддержав на заседании соответствующую поправку, и предоставила участникам спецоперации льготы при поступлении в вузы. Поправку внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций нижней палаты парламента.