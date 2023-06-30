Москва, 30 июня, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Российским вузам рекомендовали учитывать прохождение военной службы или участие в добровольческих формированиях в рамках специальной военной операции (СВО) в качестве индивидуальных достижений при поступлении. За это образовательные учреждения могут добавлять до десяти дополнительных баллов. Такую рекомендацию дало Минобрнауки.

Алексей Майшев/РИА Новости

В письме замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева руководителям вузов, опубликованном на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, уточняется, что к индивидуальным достижениям, которые могут быть учтены при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, относятся прохождение военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации в Вооружённых силах РФ, а также пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом.

«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов», ― указано в документе.

В письме также отмечается, что организациям, осуществляющим образовательную деятельность, необходимо внести изменения в правила приёма, утвержденные организацией самостоятельно, в возможно короткий срок.

Как сообщало ИА Регнум, в мае глава комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму на рассмотрение законопроект о праве зачисления в учебные заведения участников спецоперации без вступительных экзаменов. Отмечается, что льготное право может быть распространено на высшие учебные учреждения и профессиональные. Зачислять потенциальных студентов предлагается при условии успешного прохождения собеседования.

В Министерстве образования и науки ранее рекомендовали вузам снизить стоимость обучения для студентов — участников специальной военной операции и их детей, а также предоставлять им материальную помощь и иные меры поддержки. Также в ведомстве рекомендовали при необходимости предоставлять таким студентам рассрочку по договору об оказании платных образовательных услуг, а места в общежитии выделять им в приоритетном порядке.

20 июня Госдума, поддержав на заседании соответствующую поправку, предоставила участникам спецоперации льготы при поступлении в вузы. Поправку внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций нижней палаты парламента.

Так, согласно закону, право на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджета по отдельной квоте получат в том числе военнослужащие, в ходе СВО отражавшие нападения на территорию России, мобилизованные граждане, ополченцы Донбасса и дети участников боевых действий за рубежом.