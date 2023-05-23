Москва, 23 мая, 2023, 16:26 — ИА Регнум. В Министерства образования и науки рекомендуют вузам снизить стоимость обучения для студентов — участников специальной военной операции и их детей, а также предоставлять им материальную помощь и иные меры поддержки, сообщили 23 мая в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Студенты

«Вузам рекомендовано оказывать следующие виды поддержки для студентов со статусом участника спецоперации и студентам — детямучастников СВО: предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения», — сказано в сообщении.

Кроме того, в министерстве рекомендовали при необходимости предоставлять таким студентам рассрочку по договору об оказании платных образовательных услуг, а места в общежитии выделять им в приоритетном порядке.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета законодателей заявил, что парламент должен проработать новые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Специальная рабочая группа уже предложила некоторые новые меры поддержки, они должны быть обсуждены, отметил глава государства.

26 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во всех регионах страны появятся отделения государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Фонд будет помогать с предоставлением мер социальной, медицинской и психологической помощи участникам СВО и их семьям, а также оказывать содействие в трудоустройстве.