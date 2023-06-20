Москва, 20 июня, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Госдума на заседании 20 июня, поддержав соответствующую поправку, предоставила участникам спецоперации льготы при поступлении в вузы.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Поправку внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций нижней палаты парламента.

Право на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджета по отдельной квоте получат в том числе военнослужащие, в ходе СВО отражавшие нападения на территорию России, мобилизованные граждане, ополченцы Донбасса и дети участников боевых действий за рубежом.

12 июня, беседуя с ранеными бойцами в госпитале имени Вишневского в Красногорске, президент России Владимир Путин заявил, что власти сделают всё, чтобы помочь участникам специальной военной операции и их семьям. Это святой долг государства, сказал президент.

5 июня в Министерстве науки и высшего образования России сообщили, что рекомендовали вузам проводить вступительные испытания для выпускников школ Белгородской области в форме собеседования, без ЕГЭ.