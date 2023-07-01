Москва, 1 июля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Социальные выплаты и денежные надбавки могут получать не только незащищённые и малоимущие категории граждан, на дополнительные пособия могут рассчитывать и молодые специалисты определённых профессий, а также сотрудники компаний, участвующих в программе господдержки. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал экономист, эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто.

РИА Новости

Экономист рассказал, что некоторые российские компании участвуют в программе госпомощи — субсидирования граждан. Поэтому они могут организовывать выплаты родителям первоклассников, а также при рождении детей, выходе на пенсию или за определённый период работы в компании. Но и это не всё.

«Могут быть разные доплаты работникам, в том числе и оплата железнодорожных или авиабилетов, когда сотрудники отправляются в отпуск. Узнать, участвует ли ваша компания в программе господдержки, можно из документов организации», — поделился Солабуто.

Эксперт напомнил, что для молодых специалистов ряда профессий также есть свои преференции. Так, во многих российских регионах существуют подъёмные выплаты для врачей и медсестёр, которые после вуза устроились на работу в государственную больницу. Так же и с учителями — для молодых специалистов в школах есть доплаты к их обычной зарплате. Солабуто отметил, что в разных регионах стимулирующие выплаты могут полагаться и в других профессиях, в которых есть нехватка специалистов.

«В некоторых регионах за то, что они трудились именно в определённой местности, есть ещё и дополнительные бонусы при выходе на пенсию. Например, за длительный стаж работы — от 15 лет в районах Крайнего Севера — пенсионеры получают доплату к своему обычному пособию. Их можно получать, не только оставаясь проживать в северных регионах. Однако есть нюанс, что если пенсионер остаётся жить там, то вместо этой надбавки будет начисляться местное пособие, оно взаимозаключает федеральную прибавку за работу на Крайнем Севере. Но региональная при этом больше», — поделился эксперт.

Как отметил Солабуто, на большую пенсию могут рассчитывать не только работники и жители северных регионов, но и представители определённых специальностей, например пилоты и стюардессы при стаже от 20 лет или работники сельскохозяйственной отрасли. Надбавку к пенсии могут также обеспечить государственные награды, медали, звания. По словам экономиста, если этих надбавок нет, то данные о заслугах нужно предоставить в Пенсионный фонд России, чтобы сделали перерасчёт. Эксперт отметил, что сейчас государство помогает пенсионерам и в сфере ЖКХ.

«Если оплата по сетам ЖКУ больше 22% от всей пенсии, то эту разницу может возместить государство. Для этого нужно собрать документы о квартире, счета на оплату и обратиться в отдел субсидирования. Ещё сейчас появилась возможность получить помощь с капремонтом от государства всем пенсионерам старше 70 лет. Нужно также обратиться в отделение соцзащиты, там делают расчёты», — рассказал Солабуто.

Эксперт напомнил, что также существуют выплаты донорам крови и пособия за особые заслуги перед государством, они положены Героям России, Героям труда, ветеранам войн, обладателям государственных наград.

Как сообщало ИА Регнум, министерство труда России предложило в 2025 и 2026 годах проиндексировать пенсии для неработающих пенсионеров два раза за год, говорится в проекте бюджета Социального фонда на 2024 год и на плановый период с 2025 по 2026 годы. С 1 января 2024 года пенсии планируется повысить на 5,3% — до 22 772 рубля. Ранее с 1 апреля в России были проиндексированы на 3,3% социальные пенсии. Это решение затронуло 4 млн граждан, получающих указанные выплаты.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил выплачивать детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличивается. Президент подчеркнул, что господдержка должна служить именно помощью и дополнительным доходом, а не заменой зарплаты работающих родителей. Он также заметил, что в России планомерно расширяется соцподдержка жителей страны и, в частности, семей с детьми.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские семьи с маленькими детьми в 2023 году получили несколько новых мер поддержки от государства, среди которых оказались расширение возможностей по использованию маткапитала и новые условия «Семейной ипотеки».