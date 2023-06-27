Москва, 27 июня, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Министерство труда России предложило в 2025 и 2026 годах проиндексировать пенсии для неработающих пенсионеров два раза за год, говорится в проекте бюджета Социального фонда на 2024 год и на плановый период с 2025 по 2026 годы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа», — говорится в тексте документа, который приводится РИА Новости.

С 1 января 2024 года пенсии планируется повысить на 5,3% — до 22 772 рубля. При этом с 1 февраля 2025 года уровень выплат увеличат еще на 4%, а с 1 апреля — еще на 3,8%. По итогам индексаций в 2025 году размер пенсии для неработающих пенсионеров составит 24 120 рублей.

В 2026 году ведомство собирается повысить пенсии на 4% и на 2,8% соответственно в феврале и апреле, в результате чего уровень пенсий для указанной категории граждан достигнет 25 690 рублей. Кроме того, Минтруд предлагает параллельно повышать фиксированную выплату к страховой пенсии.

С 1 января 2024 года ее размер составит 7968,4 рубля, а с 1 февраля — 8287,14 рубля. Также планируется индексация с 1 апреля, которая увеличит размер выплаты до 8602,05 рубля. С 1 февраля и с 1 апреля 2025 года выплаты увеличатся соответственно до 8946,13 рубля и 9196,62 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году с 1 апреля в России были проиндексированы на 3,3% социальные пенсии. Это решение затронуло 4 млн граждан, получающих указанные выплаты. С 1 мая в России изменился порядок доставки пенсий наличными. Исключительное право доставки получила «Почта России».

23 мая Росстат опубликовал итоги своего комплексного наблюдения условий жизни населения. В соответствии с исследованием, жители России продолжают работать в среднем ещё 7,47 года после выхода на пенсию.