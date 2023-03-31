Москва, 1 апреля, 2023, 00:57 — ИА Регнум. С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют ещё на 3,3%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033», — говорится в документе.

По данным Минтруда России, изменения коснутся порядка 4 млн граждан. На эти цели предусмотрено около 15,6 млрд рублей.

Традиционно индексация соцпенсий осуществляется один раз в год — 1 апреля, а размер рассчитывается с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2023 года размер социальных пенсий возрастёт в дополнение к повышению в июне 2022 года. В том числе станут получать больше выплат граждане России, имеющие инвалидность или потерявшие кормильца. Пособие также начисляется россиянам, срок стажа которых не позволил оформить страховую пенсию.