Москва, 30 июня, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Курс доллара на Мосбирже 30 июня поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года. В процессе утренних торгов доллар, евро и юань пошли в рост.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, по данным биржи, доллар превысил 88 рублей, евро — 96 рублей впервые более чем за год. Стоимость бивалютной корзины возросла на 1,09 рубля и достигла отметки 92,06 рубля.

Ранее ИА Регнум сообщало о повышении курса доллара до отметки 86,5 рубля впервые с марта 2022 года. На тот момент максимально доллар преодолевал отметку в 87 рублей. Другие торгуемые иностранные валюты также укрепились по отношению к рублю.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 июня самые крупные российские банки резко подняли обменный курс иностранной валюты. Максимальные показатели составили 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро. Позднее в тот же день курс вновь снизился. В то же время официальный курс продаж валюты по состоянию на 24 июня составлял 84,7 рубля за доллар и 92,3 рубля за евро.