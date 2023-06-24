Москва, 24 июня, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Наиболее крупные банки в России после резкого утреннего повышения курсов обмена доллара и евро несколько снизили их.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Так, Росбанк снизил обменный курс доллара до 91 рубля, евро — до 96 рублей. В Газпромбанке за доллар стали просить 88,25 рубля и за евро — 94,1 рубля. В Россельхозбанке — 88,5 за доллар и 96,8 рубля за евро, и в Альфа-банке — 88 рублей за доллар и 96,6 рубля за евро.

Кроме того, в Совкомбанке обменный курс доллара днём составил 89,9 рубля, евро — 95,9 рубля, в Райффайзенбанке — до 87,5 рубля за доллар и 95,5 рубля за евро, в ВТБ — 89,9 рубля за доллар и 98,35 рубля за евро, и в банке «Тинькофф» — 89,85 рубля и 95,8 рубля за эти валюты соответственно.

При этом в Промсвязьбанке курс доллара подрос до 90,7 рубля и евро — до 97,7 рубля, а в Сбербанке — до 89,84 рубля и 95,79 рубля соответственно. Вместе с тем в Юникредитбанке курс не изменился и составляет 95,05 рубля за доллар и 102,74 рубля за евро.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июня самые крупные российские банки значительно увеличили курс обмена иностранной валюты. Самый высокий обменный курс был в Росбанке, в котором просили за доллар 105 рублей и за евро — 115 рублей. При этом официальный курс на 24 июня составил 84,7 рубля за доллар и 92,3 рубля за евро.

Также 14 июня курс доллара США в ходе торгов на Мосбирже в первый раз с апреля 2022 года поднялся выше отметки в 85 рублей. Накануне европейская валюта впервые с апреля 2022 года стала стоить более 90 рублей.