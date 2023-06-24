Москва, 24 июня, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Крупнейшие банки России 24 июня значительно подняли курс покупки иностранной валюты, максимальные показатели (у Росбанка) составляют 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Официальные курсы, установленные на 24 июня, — 84,7 рубля за доллар и 92,3 рубля за евро.

ВТБ днём 24 июня предлагал купить доллар за 92,45 рубля, евро — за 100,5 рубля. Курсы, установленные Газпромбанком, — 97,3 рубля за доллар и 104,3 рубля за евро, Россельхозбанком, — 94,55 и 103,9 рубля за доллар и евро соответственно.

Во второй половине дня 24 июня показатели начали снижаться.

14 июня сообщалось, что курс доллара на Мосбирже впервые с апреля 2022 года поднялся выше отметки в 85 рублей. Днём ранее было зафиксировано первое с апреля 2022 года превышение отметки в 90 рублей за один евро.