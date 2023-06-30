Москва, 30 июня, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси остальные сотрудники этой организации знают, откуда обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС), но не могут публично назвать виновную сторону. Об этом 30 июня заявил на брифинге глава МИД Сергей Лавров.

Александр Полегенько/ТАСС Запорожская АЭС

Он сообщил, что российская сторона призывает инспекторов МАГАТЭ, которые мониторят ситуацию на ЗАЭС, указывать, кто стреляет на атомной станции и создает угрозу аварии.

«Они видят своими глазами на этой Запорожской станции, нам, к сожалению, говорят, что у них в мандате нет функции установления виновных, поэтому они просто пишут — обстрелы», — рассказал Лавров.

Министр сообщил, что теперь российская сторона просит специалистов МАГАТЭ указывать в отчётах хотя бы направление, откуда стреляют по ЗАЭС. Он подчеркнул, что в последнее время количество атак сократилось, но угроза сохраняется.

Лавров также опроверг заявления, будто Россия собирается «взорвать» ЗАЭС. Он назвал такие обвинения враньем чистой воды.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что инспекторов МАГАТЭ, находящихся на ЗАЭС, уличили в попытках шпионажа. Они фотографировали российские военные объекты и блокпосты, расположенные рядом. Инспекторы не смогли никому отправить снимки, благодаря работе системы подавления интернет-сигнала.

29 июня 2023 года Россия распространила в Совбезе ООН и в Генассамблее письмо с заявлением об отсутствии в Москвы планов взрывать ЗАЭС. В нём также призвали генсека ООН Антониу Гутерриша и международное сообщество повлиять на Киев, чтобы он отказался от провокаций на атомной станции.