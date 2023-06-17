Мелитополь, 17 июня, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Инспекторы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пытались фотографировать оборонительные сооружения и блокпосты российской армии на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 17 июня рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что такие действия не относятся к прямой деятельности инспекторов организации.

Глава движения уточнил, что сотрудники МАГАТЭ не смогли отправить собранную информацию о российских военных, так как в транспорте, на котором они перемещались, работала система подавления интернет-сигнала, а затем их вежливо, но крайне настойчиво попросили всё это удалить.

При этом он отметил, что инспекторов почему-то не волнует ситуация на ЗАЭС и они не возмущаются по поводу обстрелов атомной станции со стороны ВСУ, периодических попыток украинских боевиков высадить десант в этом районе, разрушения украинской армией ВСУ Каховской ГЭС и обмеления Днепра в районе АЭС.

«Но ситуация на линии боевого соприкосновения, ситуация охраны и защиты АЭС их сильно волнует с точки зрения иностранной разведки», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа рассказал, что ВСУ по неизвестным причинам открыли огонь по миссии МАГАТЭ во главе с Гросси. Он уточнил, что обстрел начался в момент подъезда главы МАГАТЭ к границе и перерос в бой. Также советник гендиректора уточнил, что в результате этого никто не пострадал.

Позднее Рогов назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет подорвать ЗАЭС дикой ложью, прикрывающей террористические планы Киева. Он уточнил, что это говорит о том, что киевские власти хотят предпринять «что-то страшное» в отношении атомной станции — обстрел, теракт, попытку штурма или ещё какой-нибудь операции ВСУ.