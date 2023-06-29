Нью-Йорк, США, 29 июня, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Письмо с подтверждением, что у неё нет планов взрывать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), распространила Россия в Совбезе ООН и в Генассамблее и призвала генсека ООН заставить Киев воздержаться от провокаций на ЗАЭС. Об этом 29 июня заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

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«Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет, и призывающее Генерального секретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС», — сказал Небензя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на ЗАЭС, отмечал, что от Украины исходит постоянная угроза провокаций, и это продемонстрировала инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС.

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс сделал предостережение, что Киев может совершить очередной акт экологического терроризма на ЗАЭС. При этом Рикардс полагает, что Киев заинтересован в том, чтобы все обвинения в распространении радиации на территории стран — членов НАТО были направлены на Россию. Заражение территорий Польши, Словакии и Румынии расценят как нападение на альянс.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на ЗАЭС, в том числе ракетный удар или террористический акт.