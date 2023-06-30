Москва, 30 июня, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Обвинения киевских властей в адрес России о якобы подготовке взрыва на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются враньём чистой воды. Об 30 июня в ходе брифинга по широкому кругу международных проблем заявил министр иностранных дел России Серей Лавров.

Александр Полегенько/ТАСС Энергоблоки Запорожской атомной электростанции

Он добавил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию, но не указывают это в докладах.

«В последнее время таких обстрелов стало гораздо меньше, но они были регулярными ещё совсем недавно, и они прекрасно знают, что это опасно и это до добра может не довести», ― подчеркнул Лавров.

При этом он добавил, что все увещевания российской стороны о том, чтобы они сформулировали эту позицию официально и доложили о том, что они видят своими глазами на этой Запорожской станции, остаются без результата.

«Нам, к сожалению, говорят, что у них в мандате нет функции установления виновных, поэтому они просто пишут ― обстрелы», ― сообщил министр.

Он добавил, что российская сторона просит, чтобы представители МАГАТЭ хотя бы указывали географическое направление, откуда ведутся обстрелы.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс сделал предостережение, что Киев может совершить очередной акт экологического терроризма на ЗАЭС. При этом он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в том, чтобы все обвинения в распространении радиации на территории стран — членов НАТО были направлены на Россию. Заражение территорий Польши, Словакии и Румынии расценят как нападение на альянс.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на ЗАЭС, в том числе ракетный удар или террористический акт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на ЗАЭС, отмечал, что от Украины исходит постоянная угроза провокаций, и это продемонстрировала инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 29 июня заявил, что Россия распространила в Совбезе ООН и в Генассамблее письмо с подтверждением, что у неё нет планов взрывать Запорожскую АЭС. Также Москва призвала генсека ООН заставить Киев воздержаться от провокаций на ЗАЭС.