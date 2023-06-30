Лавров назвал враньём обвинения Киева в подготовке РФ провокаций на ЗАЭС
Лавров назвал враньём чистой воды обвинения Киева в подготовке Москвой провокаций на ЗАЭС
Москва, 30 июня, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Обвинения киевских властей в адрес России о якобы подготовке взрыва на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются враньём чистой воды. Об 30 июня в ходе брифинга по широкому кругу международных проблем заявил министр иностранных дел России Серей Лавров.
Он добавил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию, но не указывают это в докладах.
«В последнее время таких обстрелов стало гораздо меньше, но они были регулярными ещё совсем недавно, и они прекрасно знают, что это опасно и это до добра может не довести», ― подчеркнул Лавров.
При этом он добавил, что все увещевания российской стороны о том, чтобы они сформулировали эту позицию официально и доложили о том, что они видят своими глазами на этой Запорожской станции, остаются без результата.
«Нам, к сожалению, говорят, что у них в мандате нет функции установления виновных, поэтому они просто пишут ― обстрелы», ― сообщил министр.
Он добавил, что российская сторона просит, чтобы представители МАГАТЭ хотя бы указывали географическое направление, откуда ведутся обстрелы.
Как сообщало ИА Регнум, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс сделал предостережение, что Киев может совершить очередной акт экологического терроризма на ЗАЭС. При этом он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в том, чтобы все обвинения в распространении радиации на территории стран — членов НАТО были направлены на Россию. Заражение территорий Польши, Словакии и Румынии расценят как нападение на альянс.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на ЗАЭС, в том числе ракетный удар или террористический акт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на ЗАЭС, отмечал, что от Украины исходит постоянная угроза провокаций, и это продемонстрировала инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 29 июня заявил, что Россия распространила в Совбезе ООН и в Генассамблее письмо с подтверждением, что у неё нет планов взрывать Запорожскую АЭС. Также Москва призвала генсека ООН заставить Киев воздержаться от провокаций на ЗАЭС.