Луганск, 30 июня, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ознакомился с работой филиала фонда «Защитники Отечества» в Луганске. Его визит в филиал состоялся 29 июня. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Елена Афонина/ТАСС Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

«С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Луганске, открывшийся 31 мая по указу президента Владимира Путина», ― написал в сообщении в Telegram-канале врио главы республики.

Как рассказала в ходе беседы руководитель филиала Ольга Гонтарева, он менее чем за месяц работы уже принял свыше тысячи заявителей, а социальные координаторы уже работают в 11 городах и районах республики.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

В состав наблюдательного совета вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты. Его возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Фонд создан с целью оказания персонального социального сопровождения ветеранов СВО, содействия в получении всех полагающихся мер поддержки, в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня.

23 июня с работой филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Тверской области ознакомились полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор региона Игорь Руденя. Щеголев подчеркнул большую социальную значимость проводимой работы и отметил необходимость налаживания межрегионального взаимодействия для обмена опытом в работе с участниками специальной военной операции.