Москва, 30 мая, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Филиалы фонда «Защитники Отечества», созданного для поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО), открылись 30 мая в Москве и в более чем 30 регионах России. Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

(сс)@anna__tsivileva Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева

В мероприятиях приняли участие главы субъектов РФ, руководители филиалов, участники и ветераны СВО, а также члены семей погибших бойцов. На открытия пригласили и координаторов, которые будут сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших участников спецоперации.

«Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов», — отметила Цивилева.

Она сообщила, что менее чем за два месяца в фонд «Защитники Отечества» подготовили инфраструктуру для работы во всех регионах России, а также команду, которая будет следовать таким ценностям, как справедливость, забота и уважение.

Филиалы в остальных регионах РФ планируют открыть 31 мая. Первый рабочий день не всех отделений будет 1 июня.

Основная цель фонда — социальное сопровождение ветеранов СВО, помощь в получении ими медицинской и социальной реабилитации, лекарств, психологической поддержки, технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Также организация будет содействовать переобучению и реабилитации ветеранов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании госфонда «Защитники Отечества», который должен поддерживать ветеранов СВО. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет фонда.