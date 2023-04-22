Москва, 22 апреля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Первоочередная задача, стоящая на сегодня перед фондом «Защитники Отечества», ― это работа с регионами. Об этом 22 апреля заявила председатель фонда Анна Цивилева.

Евгений Биятов/РИА Новости Анна Цивилева

Она пояснила, что филиалы фонда должны заработать во всех субъектах к 1 июня, чтобы оказать ветеранам самую разностороннюю помощь.

«Уже сейчас мы получаем огромное количество сообщений от ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Мы отрабатываем это», ― сказала Цивилева.

При этом она указала на необходимость привлечения регионов к этой работе.

«Люди, которые возвращаются, приходят, проживают там, и им необходима доступная адресная индивидуальная помощь и поддержка, поэтому мы стоим сейчас перед задачей как можно быстрее решить все организационные вопросы», ― добавила глава фонда.

По её словам, представители фонда сейчас занимаются подбором команды: активно ездят по субъектам РФ, встречаются с губернаторами и непосредственно с членами команды региональных фондов «Защитники Отечества» и отбирают руководителей, которые их возглавят.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд «Защитники Отечества» для поддержки ветеранов специальной военной операции и участников боевых действий в Донбассе с 2014 года создан по инициативе президента России Владимира Путина. Указ о его создании 3 апреля подписал глава государства, председателем фонда назначили Анну Цивилеву, с марта 2019 года являющуюся членом совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Главой наблюдательного совета фонда стал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

21 апреля Кириенко провёл первое заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», на котором обсуждали приоритетные направления деятельности и первоочередные мероприятия по запуску работы фонда.

Основная цель фонда ― персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.