Тверь, 23 июня, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомились сегодня, 23 июня, с работой регионального филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Специальный государственный фонд для поддержки ветеранов СВО и их семей создан по поручению президента России Владимира Путина, которое было озвучено в послании Федеральному Собранию РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, Игорь Щеголев и Игорь Руденя осмотрели кабинеты социальных координаторов, реабилитации, зал групповой работы. В кабинете психологической помощи специалисты рассказали о проведении психолого-терапевтической поддержки для военнослужащих, нуждающихся в данном виде помощи.

Фонд, который начал работу в Верхневолжье 1 июня, оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям. В муниципалитетах региона уже приступили к работе социальные координаторы, к которым могут обращаться ветераны боевых действий и члены их семей по вопросам трудоустройства, образования, юридической помощи и другим.

Игорь Щеголев подчеркнул большую социальную значимость проводимой работы и отметил необходимость налаживания межрегионального взаимодействия для обмена опытом в работе с участниками специальной военной операции.

Губернатор Игорь Руденя для повышения доступности услуг, предоставляемых фондом, поручил подключить к работе филиалы МФЦ в муниципалитетах.

С начала работы филиала поступило уже 302 обращения. Все они решены или находятся на особом контроле социальных координаторов. Вопросы касались оказания социальной поддержки, получения удостоверения ветерана боевых действий, проведения юридических консультаций, решения бытовых вопросов, предоставления медицинской помощи.

Тверской областной филиал фонда «Защитники Отечества» работает по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, дом 48. Время работы — с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00. Телефон — 8(4822) 45-28-80.