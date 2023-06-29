Киев, 29 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Два населённых пункта переименовали украинские власти, написал 29 июня депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он сообщил, что вопрос переименования села и посёлка депутаты украинского парламента обсудили и поставили на голосование. Село Московское Шосткинского района Сумской области переименовали в Киевское большинством голосов.

Также депутаты проголосовали за переименование посёлка Ленинка Гайсинского района Винницкой области: он получил название Первомайское.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически означавший «дерусификацию», который ознаменовал усиление и ускорение борьбы с советскими и российскими памятниками и названиями. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Александру Суворову; изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Киевский городской совет принял решение переименовать 26 объектов в городе. Под переименования попали объекты, названия которых связаны с Россией и «её сателлитами».

В частности, улицу Красноткацкую переименовали в улицу Уинстона Черчилля, переулок Орловский получил имя американского писателя Джорджа Оруэлла, станция метро «Площадь Льва Толстого» стала «Площадью Украинских героев», а станция «Проспект Правды» — ​​«Варшавской».

В конце мая на мемориальной доске в честь писателя Михаила Булгакова на фасаде музея в Киеве слова «жил известный русский, советский писатель» заменили конструкцией «жил выдающийся киевлянин, врач, писатель».

В Одессе в начале мая переименовали два района города: Суворовский — в Пересыпский и Малиновский — в Хаджибейский. Аналогичная ситуация произошла ранее, в конце прошлого года, с посёлком Суворово в Одесской области: ему дали название Бессарабское.

27 июня национальная комиссия Украины по государственному языку рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по «дерусификации».