Киев, 27 июня, 2023, 14:37 — ИА Регнум. На Украине запланировали «дерусифицировать» более 1400 названий населённых пунктов. С такой рекомендацией 27 июня выступила комиссия по государственному языку.

Известия/Тарас Петренко

«Более 1400 названий сёл и городов Украины Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует изменить», — сообщила организация в своём Telegram-канале.

Для работы по переименованию уже создали рабочую группу из специалистов по филологии и преподавателей истории, которые определили топонимы, якобы несоответствующие нормам украинского языка и содержащие отсылки к России.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически означавший «дерусификацию», который ознаменовал усиление и ускорение борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Александру Суворову; изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Так, во Львовской области в марте 2023 года снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне. Два монумента демонтировали в Стрыйском районе, в Самборском снесли ещё два памятника советским воинам-освободителям, в селе Луки убрали памятник лётчику Городенцеву, а в посёлке Борыня разрушили один из памятников мемориального комплекса «Слава героям».

Также ИА Регнум сообщало, что украинские полярники дерусифицировали указатели в Антарктиде. Участники 27-й украинской научной экспедиции изменили названия на указателях с «Кировоград» на «Кропивницкий» и дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы.

Помимо этого, также в Киеве переименовали 26 объектов, связанных с Россией и СССР, а из библиотек в Черниговской области изъяли 390 тысяч книг на русском языке. Решение о переименовании городских объектов приняли 18 мая власти Киева, а книгами в библиотеках занялась специальная комиссия, определяющая книги для списания.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря ранее о политике дерусификации Украины, заявил, что идея изгнания русских с Украины долгое время занимает украинских политиков, и осудил это. Глава МИД России отметил, что дерусификация Украины означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, прокомментировала переименование улицы Владимира Высоцкого в Изюме в улицу Стива Джобса. Захарова заявила, что украинцы просто не могут простить барду строки «Ой, Вань, гляди, какие клоуны».