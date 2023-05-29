Киев, 29 мая, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Писателя Михаила Булгакова переименовали в Киеве из «русского писателя» в «выдающегося киевлянина», сообщили украинские СМИ.

Вячеслав Рунов/РИА Новости Мемориальная доска на стене где в 1906 году проживал писатель Михаил Афанасьевич Булгаков в Киеве. До изменений

В Киеве решили обновить мемориальную доску в честь Михаила Булгакова, расположенную на фасаде музея. По заявлению учреждения, текст на доске решили изменить «по инициативе коллектива» и согласно закону об украинизации.

Так, если раньше на доске было написано: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков», то в новой версии на украинском языке: «В этом доме в 1906–1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков».

По информации украинских СМИ, мемориальную доску уже успели облить красной краской.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая депутаты городского совета в Киеве решили увеличить число жителей, говорящих по-украински. Обнародованы меры, направленные на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы в 2023–2025 годах. По данным местного издания, с 2000 по 2023 год доля киевлян, использующих украинский в повседневной речи, выросла с 15% до 44%. Мероприятия, реализуемые в рамках городской концепции, охватят сферы образования, культуры, общественный транспорт, сферу услуг.

Дискриминация русского языка началась на Украине сразу после госпереворота в 2014 году. В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»: теперь этот статус имеет только украинский язык.

В середине января 2021 года вступила в силу статья 30 этого закона, согласно которой вся сфера обслуживания на Украине переводится исключительно на украинский язык.

В апреле Одесский театрально-художественный колледж уволил 82-летнего преподавателя музыки и истории искусств, который включал студентам музыку Петра Чайковского и вёл занятия на русском языке. Ранее за отказ вести лекции на украинском языке от работы отстранили преподавателя Государственного налогового университета в городе Ирпень (Киевская область) Любовь Воробьёву. Перейти с русского на украинский её попросила одна из студенток. В ответ преподаватель заявила, что ведёт лекции на русском языке уже 35 лет.

Также 18 мая решение о переименовании 26 городских объектов, связанных с советским прошлым и Россией, приняли власти Киева на пленарном заседании сессии горсовета. Так, к примеру, сменили название и станции метро: «Дружбы народов» теперь называется ​​«Зверинецкая», «Площадь Льва Толстого» — «Площадь украинских героев», а проектная станция «Проспект Правды» превратилась в ​​«Варшавскую».