Одесса, Украина, 3 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В Одессе 3 мая переименовали Суворовский и Малиновский районы города. Теперь они называются Пересыпский и Хаджибейский соответственно.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Первоначальные названия районы получили в честь генералиссимуса Александра Суворова и маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Окончательное переименование предвещало онлайн-голосование среди горожан, по результатам которого большинство из них высказалось против изменений в Суворовском и за — в Малиновском.

Постановление о переименовании поддержали 34 депутата одесского городского совета из 46 присутствовавших на сессии. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что районы могут переименовать, ИА REGNUM сообщало еще в марте 2023 года. Тогда с предложением об этом выступила топонимическая комиссия.

Таким образом, объемная дерусификация, запущенная в 2015 году украинскими властями, затронула и Одессу, где решения о переименованиях коснулись более 200 улиц. Помимо этого власти демонтировали памятники Суворову и основательнице Одессы Екатерине II.