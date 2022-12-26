Одесса, Украина, 26 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Посёлок городского типа Суворово в захваченной режимом Киева Одесской области Украины переименован в Бессарабское. Об этом 26 декабря сообщает прокиевское издание «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг киевского режима

«Депутатское большинство (Суворовского сельсовета — Прим. ред.) поддержало голосованием проект решения о переименовании посёлка городского типа Суворово в Бессарабское, в соответствии с результатами опроса жителей общины, в которую входят семь населённых пунктов», — заявил изданию глава поселкового совета Олег Босикевич.

При этом отмечается, что на выбор предлагалось четыре варианта названия вместо Суворово: Бессарабское, Буджацкое, Катлабужское и Шикирли-Китай.

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