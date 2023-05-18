Киев, 18 мая, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Решение о переименовании 26 городских объектов, связанных с советским прошлым и Россией было принято властями Киева 18 мая на пленарном заседании сессии Киевсовета. Об этом сказано на сайте городского совета столицы Украины.

Переименование улиц

«В столице переименовали еще 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами», — отмечается в сообщении пресс-службы горсовета.

Кроме того, опубликован список улиц, получивших новое название в рамках дерусификации и десоветизации. Так, например, переулок Орловского в Шевченковском районе Киева был назван в честь английского писателя, автора романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Улица Красноткацкая в Деснянском и Днепровском районах Киева теперь переименована в честь экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля.

Также сменили название и станции Киевского метро: станция метро «Дружбы народов» теперь называется станция ​​«Зверинецкая», станция «Площадь Льва Толстого» — «Площадь Украинских Героев», а проектная станция «Проспект Правды» превратилась в станцию ​​«Варшавская».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Одессе начали процесс переименования топонимов, названия которых связаны с Россией, СССР и Белоруссией. Всего таких топонимических объектов в городе насчитывается почти 200. В частности, депутаты приняли решение о переименовании двух районов Одессы, которые назывались в честь российских военных, — Малиновский и Суворовский. Их переименовали в Пересыпский и Хаджибейский соответственно.

В апреле текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР. Документ, получивший название «деколонизационный закон», Верховная рада приняла в марте текущего года.

Принятие законов о декоммунизации и волна переименований городов, улиц, а также снос памятников, связанных с советским прошлым, начались на Украине в 2015 году. В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны с Россией, даже косвенно, а также демонтаж памятников людям, связанным с Россией.

Депутаты Верховной рады Украины 3 мая во втором чтении приняли законопроект об упрощении процедуры сноса памятников, связанных с Россией и СССР. Такие памятники будут удаляться из реестра культурного наследия Украины.