Киев, 18 мая, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Решение о переименовании 26 городских объектов, связанных с советским прошлым и Россией было принято властями Киева 18 мая на пленарном заседании сессии Киевсовета. Об этом сказано на сайте городского совета столицы Украины.

В Киеве переименовали 26 городских объектов, связанных с советским прошлым и с Россией
Переименование улиц

«В столице переименовали еще 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами», — отмечается в сообщении пресс-службы горсовета.

Кроме того, опубликован список улиц, получивших новое название в рамках дерусификации и десоветизации. Так, например, переулок Орловского в Шевченковском районе Киева был назван в честь английского писателя, автора романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Улица Красноткацкая в Деснянском и Днепровском районах Киева теперь переименована в честь экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля.

Также сменили название и станции Киевского метро: станция метро «Дружбы народов» теперь называется станция ​​«Зверинецкая», станция «Площадь Льва Толстого» — «Площадь Украинских Героев», а проектная станция «Проспект Правды» превратилась в станцию ​​«Варшавская».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Одессе начали процесс переименования топонимов, названия которых связаны с Россией, СССР и Белоруссией. Всего таких топонимических объектов в городе насчитывается почти 200. В частности, депутаты приняли решение о переименовании двух районов Одессы, которые назывались в честь российских военных, — Малиновский и Суворовский. Их переименовали в Пересыпский и Хаджибейский соответственно.

В апреле текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР. Документ, получивший название «деколонизационный закон», Верховная рада приняла в марте текущего года.

Принятие законов о декоммунизации и волна переименований городов, улиц, а также снос памятников, связанных с советским прошлым, начались на Украине в 2015 году. В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны с Россией, даже косвенно, а также демонтаж памятников людям, связанным с Россией.

Депутаты Верховной рады Украины 3 мая во втором чтении приняли законопроект об упрощении процедуры сноса памятников, связанных с Россией и СССР. Такие памятники будут удаляться из реестра культурного наследия Украины.