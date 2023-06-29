Москва, 29 июня, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не может прокомментировать результаты опроса, показавшие, что 44% населения выступают за прекращение специальной военной операции (СВО). Об этом он 29 июня заявил журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Его попросили прокомментировать распространившиеся в ряде СМИ результаты исследования, согласно которым, поддерживающих СВО респондентов оказалось на один процентный пункт больше, чем тех, кто выступает за завершение спецоперации. Песков отметил, что не знает, какую методологию применяли в этом опросе, а потому не может дать ему оценку.

«Данные, которыми располагаем мы, — они другие. Они показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, доминирующую абсолютно поддержку президента, там всё понятно, там понятна вся методология, это дают столпы нашей социологии», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, показавшие, что 74% жителей страны поддерживают проведение СВО. Их число выросло на девять процентных пунктов в сравнении с показателями февраля того же года.

23 июня 2023 года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об уровне доверия президенту Владимиру Путину — 78,9%. Опубликованные в том же месяце результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что российскому лидеру доверяют 76%, 77% положительно оценили его работу на посту.