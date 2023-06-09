Москва, 9 июня, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% граждан, положительно оценивают его работу 77%. Таковы результаты опросов, опубликованные 9 июня фондом «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На вопрос, хорошо или плохо исполняет обязанности президента Путин, 77% респондентов ответили положительно. Плохую оценку работе Путина дали 12% опрошенных, остальные затруднились с ответом.

76% опрошенных россиян ответили, что скорее доверяют Путину, о недоверии заявили 15%. Затруднились с ответом 9% опрошенных.

Еженедельный опрос населения «ФОМнибус» проводился в период с 2 по 4 июня среди граждан старше 18 лет. Респондентов опрашивали по месту жительства. Опрос охватил 1,5 тыс. респондентов из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА Регнум, опубликованные в конце мая результаты опроса ВЦИОМ показали, что Путину доверяют 80% граждан России, а премьер-министру Михаилу Мишустину — 62%. При этом 76,5% респондентов заявили, что одобряют деятельность главы государства, а 52,3% одобряют деятельность главы правительства.