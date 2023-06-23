Москва, 23 июня, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину за последнюю неделю не изменился и составляет 78,9%. Об этом 23 июня сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Гавриил Григоров/ТАСС Президент России Владимир Путин

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,9% респондентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень одобрения деятельности главы государства повысился на 1,4 п. п. и составляет 76,1%.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,7% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 53,3%. О доверии Мишустину заявили 61,8% опрошенных.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому уровень доверия жителей России Владимиру Путину составил 78,8%. При этом уровень одобрения деятельности главы государства был 74,8%.