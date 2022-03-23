Москва, 23 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Количество жителей России, которые поддерживают проведение специальной военной операции России по денацификации Украины, с 25 февраля выросло на девять процентных пунктов (п.п.) и составило 74%. Это 23 марта следует из обнародованных данных исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Уточняется, что в опросе, который проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, принимали участие 1600 совершеннолетних жителей России.

«Решение о проведении специальной военной операции России в Украине скорее поддерживают 74% граждан России, по сравнению с 25 февраля доля поддерживающих выросла на 9 п.п. Скорее не поддерживают операцию 17% (на 8 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», — говорится в результатах опроса.

Также указывается, что 46% опрошенных считает, что целью спецоперации ВС РФ является защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории; еще 19% респондентов считают целями спецоперации изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов; и еще 17% участников опроса назвали таковой защитить население республик Донбасса. При этом целью спецоперации «оккупировать Украину и присоединить ее к России» назвали только 5% респондентов.

Кроме того, 61% респондентов заявил, что меры властей РФ по стабилизации экономической ситуации в стране скорее позволит снизить негативные последствия санкций, 24% считают, что не позволят и еще 15% опрошенных затруднились ответить на это вопрос.

Помимо того, 85% участников опроса заявили, что не будут принимать участия в протестных акциях, в случае их проведения, и 10% опрошенных, заявили, что готовы в них участвовать. При этом число последних снизилось с января текущего года, когда намерении участвовать в возможных протестах заявили 17% респондентов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что обстрелы со стороны украинских силовиков, усилившиеся более месяца назад, стали причиной гибели 61 мирного жителя ДНР.